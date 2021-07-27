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Олимпиада-2020

Пловцу Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске в виде морды кота

Говорит Москва
1 час назад

Российский спортсмен выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров на спине.

"Плакать хочу": Рылову не дали выйти на награждение в маске с котом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На подиуме Рылов появился в обычной медицинской маске.

«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: извините, нельзя. Я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — приводит слова пловца RT.

Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды, установив новый рекорд Европы.

Рылов принес РФ первое за 25 лет олимпийское золото в плавании

Серебряную медаль завоевал ещё один российский спортсмен Климент Колесников.

Последний раз золото в этой дисциплине наши пловцы выигрывали 25 лет назад.

Олимпиада-2020,Климент Колесников,Евгений Рылов,
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