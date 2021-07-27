"Плакать хочу": Рылову не дали выйти на награждение в маске с котом

Российский спортсмен выиграл золотую медаль в заплыве на 100 метров на спине.
На подиуме Рылов появился в обычной медицинской маске.
«Плакать хочу. Мне не дали выйти в маске с котиком. Сказали: извините, нельзя. Я же не буду спорить с организаторами Олимпиады», — приводит слова пловца RT.
Евгений Рылов показал результат 51,98 секунды, установив новый рекорд Европы.
Серебряную медаль завоевал ещё один российский спортсмен Климент Колесников.
Последний раз золото в этой дисциплине наши пловцы выигрывали 25 лет назад.