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Олимпиада-2020

Евгений Рылов принес сборной России первое золото в плавании на Олимпиаде за 25 лет

Анна Безрукова
1 час назад

Евгений Рылов принес российской сборной первую золотую медаль Олимпийских игр в плавании, что произошло впервые за четверть века.

Евгений Рылов принес сборной России первое золото в плавании на Олимпиаде за 25 лет
Фото: ReutersReuters

Серебро на Играх в Токио также заработал россиянин — пловец Климент Колесников.

При этом для Евгения Рылова, по его признанию, важнее стать лучшим в мире на дистанции 100 метров на спине, чем первым за последние 25 лет олимпийским чемпионом в данном виде спорта из России. Об этом он рассказал журналистам сегодня после завершения соревнований. Пишет ТАСС.

В последний раз пловцы из РФ одерживали победу на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золотые медали достались Александру Попову и Денису Панкратову.

"Моя цель заключалась не в том, чтобы исправить положение вещей, а доказать, что я лучший в мире", - сказал Рылов. Также он прокомментировал предыдущие победы россиян в этом виде спорта.

"Попов - хороший, честный, прямолинейный и открытый человек, - подчеркнул Рылов. - Но до личного знакомства с ним мне было не известно существовании олимпийских чемпионов, поскольку я слишком прямолинейно смотрел на жизнь - необходимо было улучшать результаты".

Рылов также рассказал, что изучать историю плавания начал более подробно, когда стал выступать на чемпионате России для взрослых.

"Занялся расширением кругозора, общался с людьми. А ранее я не следил за целым миром плавания. Я ограничивался своим мирком. И моя цель была стать лучшим в мире. И сейчас я этого добился", - заявил олимпийский чемпион.

"А если рассматривать Попова как личность, это целеустремленный человек. Живой, открытый, и на него можно равняться. Он все доказывал своим хладнокровием и решительностью, когда дважды выигрывал 50 и 100 м вольным стилем на двух Олимпийских играх. Еще с ним очень приятно общаться. Он способен очень многому научить", - отметил Рылов.

Олимпиада-2020,Климент Колесников,Денис Панкратов,Евгений Рылов,Александр Попов,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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