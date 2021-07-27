Евгений Рылов принес сборной России первое золото в плавании на Олимпиаде за 25 лет

Евгений Рылов принес российской сборной первую золотую медаль Олимпийских игр в плавании, что произошло впервые за четверть века.

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Серебро на Играх в Токио также заработал россиянин — пловец Климент Колесников.

При этом для Евгения Рылова, по его признанию, важнее стать лучшим в мире на дистанции 100 метров на спине, чем первым за последние 25 лет олимпийским чемпионом в данном виде спорта из России. Об этом он рассказал журналистам сегодня после завершения соревнований. Пишет ТАСС.

В последний раз пловцы из РФ одерживали победу на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золотые медали достались Александру Попову и Денису Панкратову.

"Моя цель заключалась не в том, чтобы исправить положение вещей, а доказать, что я лучший в мире", - сказал Рылов. Также он прокомментировал предыдущие победы россиян в этом виде спорта.

"Попов - хороший, честный, прямолинейный и открытый человек, - подчеркнул Рылов. - Но до личного знакомства с ним мне было не известно существовании олимпийских чемпионов, поскольку я слишком прямолинейно смотрел на жизнь - необходимо было улучшать результаты".

Рылов также рассказал, что изучать историю плавания начал более подробно, когда стал выступать на чемпионате России для взрослых.

"Занялся расширением кругозора, общался с людьми. А ранее я не следил за целым миром плавания. Я ограничивался своим мирком. И моя цель была стать лучшим в мире. И сейчас я этого добился", - заявил олимпийский чемпион.