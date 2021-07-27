Боксер из Марокко попытался укусить соперника за ухо на Олимпиаде в Токио

Спортсмен из Марокко Юнес Баала попытался повторить знаменитый прием Майка Тайсона и укусить своего соперника - новозеландского боксера Дэвида Ньику за ухо. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.

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Но попытка марокканца не увенчалась успехом - боец в синем смог увернуться. А потом еще и одержал победу в поединке со счётом 5:0. В результате, боксер из Марокко выбывает с турнира, новозеландец идет в четвертьфинал.

Напомним, 28 июня 1997 года в Лас-Вегасе состоялся знаменитый бой Майка Тайсона и Эвандера Холифилда, в ходе которого Майк в третьем раунде впился зубами в ухо противника и откусил кусочек. Один из наиболее жестоких моментов за всю историю бокса после этого превратился в мем и основой множества рекламных кампаний. А сами боксеры, которые ранее были вечными противниками, стали приятелями.

Также про ухо Холифилда распространилось множество легенд. Так, некоторые говорили, что кусочек откушенного уха хранится в музее, другие утверждали, что его продали на аукционе. В действительности же сразу после инцидента спортсмену провели операцию и откушенная часть пришили к уху.

Майк Тайсон объяснил свой поступок тем, что рефери игнорировали постоянные «бычки» Холифилда. По его словам, он не совладал с нервами, при этом также заявил, что поступил неправильно и должен был держать себя в руках. Также боксер предположил, что если бы бой продолжился, он, возможно, победил своего соперника, добавив при этом, что не исключает, что укусил бы его еще раз.