Ефимовой посоветовали «заканчивать со спортом» после Олимпиады-2020

Трехкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый посоветовал пловчихе Юлии Ефимовой завершить карьеру в профессиональном спорте после Олимпиады в Токио. Об этом пишет РБК.

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Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио перенесли на год проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Олимпийские игры открылись 23 июля и будут продолжаться до 8 августа.

По итогам финального заплыва брассом на дистанцию 100 петров Юлия Ефимова показала лишь пятое время.

По мнению Евгения Садового, пловчихе уже пора «заканчивать со спортом и задумываться совсем о других вещах». При этом он не исключил, что Ефимова попробует принять участие в Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже.

«Если рассуждать про следующие игры... если у Юлии получится подготовиться, то буду испытывать глубокое уважение. Но если с точки зрения объективизма, то ей будет очень сложно это сделать, выйти на лучшую форму после 30 - это очень сложно», - резюмировал он.