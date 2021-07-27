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Олимпиада-2020

Ефимовой посоветовали «заканчивать со спортом» после Олимпиады-2020

Алиса Селезнёва
27 минут назад

Трехкратный олимпийский чемпион Евгений Садовый посоветовал пловчихе Юлии Ефимовой завершить карьеру в профессиональном спорте после Олимпиады в Токио. Об этом пишет РБК.

Ефимовой посоветовали «заканчивать со спортом» после Олимпиады-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады-2020 в Токио перенесли на год проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Олимпийские игры открылись 23 июля и будут продолжаться до 8 августа.

По итогам финального заплыва брассом на дистанцию 100 петров Юлия Ефимова показала лишь пятое время.

По мнению Евгения Садового, пловчихе уже пора «заканчивать со спортом и задумываться совсем о других вещах». При этом он не исключил, что Ефимова попробует принять участие в Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в Париже.

«Если рассуждать про следующие игры... если у Юлии получится подготовиться, то буду испытывать глубокое уважение. Но если с точки зрения объективизма, то ей будет очень сложно это сделать, выйти на лучшую форму после 30 - это очень сложно», - резюмировал он.

Комментируя свое неудачное выступление в Токио, трехкратный призер летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы Юлия Ефимова отметила, что боролась до конца, но сейчас не в той форме, в которой должна была бы быть.

Олимпиада-2020,Юлия Ефимова,
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