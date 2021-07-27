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Олимпиада-2020

Путин обратился к выигравшему золото Олимпиады тхэквондисту

News.ruиещё 1
1 час назад

Президент России Владимир Путин обратился к тхэквондисту Владиславу Ларину, завоевавшему золото Олимпиады-2020 в Токио в весовой категории свыше 80 кг. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин поздравил тхэквондиста Ларина с победой на Играх
Фото: Wang Yuguo/XinHua/Global look PressWang Yuguo/XinHua/Global look Press

Ваш успех — яркое свидетельство того, что единоборства в России на подъеме, а отечественная школа тхэквондо готовит достойных борцов, которым по силам самые серьезные спортивные вызовы, — говорится в послании.

25-летний Ларин завоевал золотую медаль во вторник, 27 июля. В решающем поединке он одолел македонца Деяна Георгиевского со счётом 15:9.

Как сообщалось ранее, российский тхэквондист Максим Храмцов стал обладателем золотой награды Олимпиады-2020 в Токио в соревнованиях до 80 кг. В финальном поединке он оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати.

Олимпиада-2020,Летние виды спорта,Максим Храмцов,Владислав Ларин,Владимир Путин,
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