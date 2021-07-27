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Олимпиада-2020

Бывший футболист «Барселоны» восхитился сборной России на Олимпиаде

Lenta.ruиещё 2
43 минуты назад

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Англии восхитился выступлениями сборной России на Олимпиаде. Пост доступен в Twitter эксперта.

Экс-футболист «Барселоны» восхитился сборной России на Играх
Фото: ReutersReuters

«Олимпийский комитет России — без сомнения, самый успешный из всех в истории Олимпиады», — заметил Линекер.

60-летний эксперт таким образом обыграл тот факт, что отечественные спортсмены выступают в Токио под аббревиатурой ROC, что в переводе с английского означает «Олимпийский комитет России».

Российские спортсмены выступают на Играх без флага и гимна страны. Сборная России по состоянию на 27 июля занимает четвертое место в медальном зачете. На ее счету семь золотых медалей, семь серебряных и четыре бронзовые награды.

Олимпийские игры продлятся до 8 августа.

Олимпиада-2020,Летние виды спорта,СБОРНАЯ РОССИИ,
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