Экс-футболист «Барселоны» восхитился сборной России на Играх

«Олимпийский комитет России — без сомнения, самый успешный из всех в истории Олимпиады», — заметил Линекер.

60-летний эксперт таким образом обыграл тот факт, что отечественные спортсмены выступают в Токио под аббревиатурой ROC, что в переводе с английского означает «Олимпийский комитет России».

Российские спортсмены выступают на Играх без флага и гимна страны. Сборная России по состоянию на 27 июля занимает четвертое место в медальном зачете. На ее счету семь золотых медалей, семь серебряных и четыре бронзовые награды.