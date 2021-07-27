Американская гимнастка Байлз расплакалась во время интервью

"Мне помогла терапия, как и лекарства. Если попадаешь в очень стрессовую ситуацию, то начинаешь сходить с ума. Я не знаю, как сдержать эти эмоции, особенно на Олимпийских играх. Да, у нас есть для этого уйма ресурсов, но я из тех, кто выдерживает это до последней минуты. Очевидно, мне не удалось справиться с этим на командных соревнованиях", - сказала Байлз.