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Олимпиада-2020

Американская гимнастка Байлз расплакалась во время интервью

Газета.Ru
43 минуты назад

Американская гимнастка Симона Байлз расплакалась во время интервью после вопроса о ее психологическом состоянии, передает "Чемпионат.com".

Американская гимнастка Байлз расплакалась во время интервью
Фото: Dylan Martinez/Action Images/ReutersDylan Martinez/Action Images/Reuters

"Мне помогла терапия, как и лекарства. Если попадаешь в очень стрессовую ситуацию, то начинаешь сходить с ума. Я не знаю, как сдержать эти эмоции, особенно на Олимпийских играх. Да, у нас есть для этого уйма ресурсов, но я из тех, кто выдерживает это до последней минуты. Очевидно, мне не удалось справиться с этим на командных соревнованиях", - сказала Байлз.

Напомним, американка снялась с командных соревнований из-за психологических проблем. Сборная США заняла второе место, набрав 166,096 балла. Победительницами стали гимнастки из России (169,528). Бронзу взяли представительницы Великобритании (164,096). В составе российской команды выступали Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Симон Байлз,Ангелина Мельникова,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,Чемпионат.com,
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