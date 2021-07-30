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Олимпиада-2020

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золото Олимпиады-2020 на дистанции 200 м на спине

Чемпионат.comиещё 24
1 час назад

Российский пловец Евгений Рылов выиграл золотую медаль Игр в Токио на дистанции 200 м на спине, установив олимпийский рекорд. Серебро завоевал американец Райан Мёрфи. Бронза досталась британцу Люку Гринбанку.

Пловец Рылов с рекордом принес России девятое золото
Фото: ТАССТАСС

Плавание. Олимпийские игры. Токио. Мужчины. 200 м на спине

1. Евгений Рылов (Россия) — 1.53.27 (олимпийский рекорд).

2. Райан Мёрфи (США) — 1.54.15.

3. Люк Гринбанк (Великобритания) — 1.54.72.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,Люк Гринбанк,Евгений Рылов,Райан Мерфи,
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