Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Во вторник Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. На арену перед заплывами спортсмен выходил в маске с изображением кошки.

"Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР, - сказали в МОК. - Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений".