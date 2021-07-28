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Олимпиада-2020

В МОК объяснили, почему Рылову запретили выйти на церемонию награждения в маске с кошкой

ТАССиещё 1
1 час назад

Российскому пловцу Евгению Рылову запретили выйти на церемонию награждения после победы на Олимпийских играх в Токио в маске с изображением кошки, так как она не является частью официальной формы Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом ТАСС сообщили в Международном олимпийском комитете (МОК).

Во вторник Рылов завоевал золотую медаль в плавании на дистанции 100 метров на спине, установив новый европейский рекорд. На арену перед заплывами спортсмен выходил в маске с изображением кошки.

"Спортсмены, участвующие в церемониях награждения, обязаны носить форму своего национального олимпийского комитета, а маска с кошкой не является частью официальной формы ОКР, - сказали в МОК. - Спортсмену, о котором идет речь, было предложено сменить свою кошачью маску на обычную перед церемонией награждения. Спортсмен принял это без каких-либо обсуждений".

Пловцу Евгению Рылову не дали выйти на награждение в маске в виде морды кота

Рылов стал первым за 25 лет россиянином, завоевавшим золото в плавании. В предыдущий раз российские пловцы побеждали на Олимпийских играх 1996 года. Тогда золото брали Александр Попов и Денис Панкратов.

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