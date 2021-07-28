Американские саблисты отказались выходить на поединок с россиянами из-за травм

Старший тренер сборной России по сабле Дмитрий Глотов сообщил, что мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио.
«Американские саблисты отказалась от участия в матча. У сборной США два повреждения, поэтому им будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будет ли Россия формально выходить на дорожку или нет», — цитирует Глотова РИА «Новости».
Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире.
Ранее сообщалось, что российские саблисты уступили египтянам на ОИ в Токио.