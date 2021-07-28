Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Американские саблисты отказались выходить на матч со сборной России на ОИ в Токио

RT на русскомиещё 3
23 минуты назад

Старший тренер сборной России по сабле Дмитрий Глотов сообщил, что мужская сборная США по фехтованию не выйдет на поединок за 7-8 места на Олимпийских играх в Токио.

Американские саблисты отказались выходить на поединок с россиянами из-за травм
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Американские саблисты отказалась от участия в матча. У сборной США два повреждения, поэтому им будет засчитано техническое поражение. Решалось только то, будет ли Россия формально выходить на дорожку или нет», — цитирует Глотова РИА «Новости».

Таким образом, российские саблисты заняли 7-е место на олимпийском турнире.

Ранее сообщалось, что российские саблисты уступили египтянам на ОИ в Токио.

Олимпиада-2020,Дмитрий Глотов,СБОРНАЯ РОССИИ,РИА Новости,
42
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители