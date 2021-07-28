«Мы просили попозже ставить. Не хочу показаться слабым, физически я достаточно сильный, но играть при такой жаре, чтобы «умирать» на корте... Другие виды спорта в зале проводят с кондиционерами или начинают соревнования в 9 утра. Никаких проблем не вижу начинать здесь в 16-17:00, становится легче», — цитирует Хачанова РИА «Новости».