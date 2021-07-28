Российский теннисист Карен Хачанов раскритиковал организаторов теннисного турнира на летних Олимпийских играх — 2020.
Спортсмен выразил недовольство ранним началом матчей, которые проходят в Токио в 30-градусную жару.
«Мы просили попозже ставить. Не хочу показаться слабым, физически я достаточно сильный, но играть при такой жаре, чтобы «умирать» на корте... Другие виды спорта в зале проводят с кондиционерами или начинают соревнования в 9 утра. Никаких проблем не вижу начинать здесь в 16-17:00, становится легче», — цитирует Хачанова РИА «Новости».
Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.
Ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев почувствовал недомогание по ходу встречи против представителя Италии Фабио Фоньини в рамках 1/8 финала Олимпийских игр — 2020 в Токио.