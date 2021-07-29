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Олимпиада-2020

У медального зачета Олимпиады-2020 новый лидер

Газета.Ruиещё 8
39 минут назад

На дистанции 800 метров вольным стилем победу одержал американский пловец Роберт Финк (7.41,87). Эта золотая медаль вывела команду США на первое место в медальном зачете Олимпийских игр - 2020 в Токио. Серебро у итальянца Грегорио Пальтриньери (7.42,11), Бронза у украинца Михаила Романчука (7.42,33). Россия занимает четвертое место.

США лидировали в медальном зачете Олимпиады-2020
Фото: ТАССТАСС

В активе отечественных спортсменов семь золотых, 11 серебряных и семь бронзовых медалей. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Игры станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпийские игры. Токио, Япония.

Медальный зачет (золото – серебро – бронза – всего).

1. США – 13-12-10 (35)2. Китай – 13-6-59 (28)3. Япония – 13-4-5 (2)4. Россия — 7-11-7 (25)

Ранее сообщалось, что Россиянин Климент Колесников выиграл бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2020 в Токио.

Олимпиада-2020,Россия без Олимпиады,Михаил Романчук,Климент Колесников,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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