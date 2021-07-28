Теннисист Медведев потребовал прогнать журналиста из микст-зоны на Олимпийских играх

Российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос зарубежного журналиста в микст-зоне после игры третьего круга Олимпийских игр в Токио с итальянцем Фабио Фоньини. Об этом сообщает РИА Новости.

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Во ходе общения в микст-зоне иностранный журналист, когда обратился с вопросом к Медведеву, назвал всех спортсменов из России "читерами".

"Я впервые в жизни не отвечу на вопрос представителя СМИ и требую, чтобы этого журналиста я здесь больше не видел", - заявил Медведев, обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF).

Ранее стало известно, что теннисист Даниил Медведев прошел в четвертьфинал Олимпийских игр в Токио, несмотря на проблемы со здоровьем.

В ходе время матча с итальянцем Фабио Фоньини у российского спортсмена возникли проблемы с дыханием, на корт был вызван врач.

"Я могу довести игру до конца, но могу и умереть. Если я умру, кто понесет ответственность?" — цитирует Медведева во время диалога с судьей журналист из Британии Тымани Карайол.

В результате, игра продолжилось, и за 2 часа 25 минут россиянин одержал победу со счетом 6:2, 3:6, 6:2.