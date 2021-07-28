Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Госдума призвала лишить аккредитации провоцировавшего Медведева на ОИ журналиста

Анна Безрукова
40 минут назад

Член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что организаторам Олимпиады в Токио следует лишить аккредитации журналиста, который провоцировал российского теннисиста Даниила Медведева.

Госдума призвала лишить аккредитации провоцировавшего Медведева на ОИ журналиста
Фото: ReutersReuters

«Провокации будут и впредь, так как организаторы не могут обеспечить элементарную безопасность. Но нашим спортсменам следует грамотно и четко реагировать на такого рода ситуации. Пример Медведева в этом плане можно назвать показательным, его можно взять за образец - он заступился н только за себя самого, но и за всех наших спортсменов. На любую провокацию следует давать жесткий ответ, давая понять, что мы с таким поведением мириться не станем. Относительно этого журналиста, организаторам нужно лишить его аккредитации, у него нет права провоцировать таким сопосбом не только россиян, но и спортсменов из других государств", — передает слова Дмитрия Свищева ТАСС.

Напомним, ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос зарубежного журналиста в микст-зоне после игры третьего круга Олимпийских игр в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.

В процессе общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, охарактеризовал всех спортсменов из России как "читеров".

При этом Медведев, обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF), заявил, что впервые в жизни позволит себе не ответить на вопрос представителя СМИ, а также требует, чтобы этого человека больше здесь не было.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Дмитрий Свищев,Госдума,ИТАР-ТАСС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители