Госдума призвала лишить аккредитации провоцировавшего Медведева на ОИ журналиста

Член думского комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что организаторам Олимпиады в Токио следует лишить аккредитации журналиста, который провоцировал российского теннисиста Даниила Медведева.
«Провокации будут и впредь, так как организаторы не могут обеспечить элементарную безопасность. Но нашим спортсменам следует грамотно и четко реагировать на такого рода ситуации. Пример Медведева в этом плане можно назвать показательным, его можно взять за образец - он заступился н только за себя самого, но и за всех наших спортсменов. На любую провокацию следует давать жесткий ответ, давая понять, что мы с таким поведением мириться не станем. Относительно этого журналиста, организаторам нужно лишить его аккредитации, у него нет права провоцировать таким сопосбом не только россиян, но и спортсменов из других государств", — передает слова Дмитрия Свищева ТАСС.
Напомним, ранее сообщалось, что российский теннисист Даниил Медведев резко ответил на провокационный вопрос зарубежного журналиста в микст-зоне после игры третьего круга Олимпийских игр в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.
В процессе общения в микст-зоне иностранный журналист, задавая вопрос Медведеву, охарактеризовал всех спортсменов из России как "читеров".
При этом Медведев, обращаясь к представителям Международной теннисной федерации (ITF), заявил, что впервые в жизни позволит себе не ответить на вопрос представителя СМИ, а также требует, чтобы этого человека больше здесь не было.