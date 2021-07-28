Госдума призвала лишить аккредитации провоцировавшего Медведева на ОИ журналиста

«Провокации будут и впредь, так как организаторы не могут обеспечить элементарную безопасность. Но нашим спортсменам следует грамотно и четко реагировать на такого рода ситуации. Пример Медведева в этом плане можно назвать показательным, его можно взять за образец - он заступился н только за себя самого, но и за всех наших спортсменов. На любую провокацию следует давать жесткий ответ, давая понять, что мы с таким поведением мириться не станем. Относительно этого журналиста, организаторам нужно лишить его аккредитации, у него нет права провоцировать таким сопосбом не только россиян, но и спортсменов из других государств", — передает слова Дмитрия Свищева ТАСС.