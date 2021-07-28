"Насколько я знаю, арбитражным судом не было вынесено ограничений на вывешивание журналистами и болельщиками флагов. На трибунах могли быть флаги, мы первоначально об этом говорили. Спортсменам - нельзя, официальным лицам - нельзя, а журналистам и болельщикам - можно.



Решения CAS нет, но трактовать это можно по-разному. И коллеги-журналисты сейчас задают нашим теннисистам провокационные вопросы. Понятно, что и нашего журналиста могут начать обвинять в вывешивании флага, но он имеет право на это", - сказала она.