Депутат Государственной Думы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова в беседе с "Рамблером" прокомментировала появление российского флага на теннисном матче третьего круга Олимпийских игр — 2020 между Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини, который вывесил журналист из России.
Как отметила Журова, журналисты и болельщики имеют право использовать национальную символику, запрет на нее касается только спортсменов и официальных лиц.
"Насколько я знаю, арбитражным судом не было вынесено ограничений на вывешивание журналистами и болельщиками флагов. На трибунах могли быть флаги, мы первоначально об этом говорили. Спортсменам - нельзя, официальным лицам - нельзя, а журналистам и болельщикам - можно.
Решения CAS нет, но трактовать это можно по-разному. И коллеги-журналисты сейчас задают нашим теннисистам провокационные вопросы. Понятно, что и нашего журналиста могут начать обвинять в вывешивании флага, но он имеет право на это", - сказала она.
Вместе с тем депутат вспомнила ситуацию с российским флагом на ЧМ по хоккею в Латвии, когда власти Риги сняли в центральной части города российский флаг и заменили его символикой Олимпийского комитета России. Журова напомнила, что ограничения касаются только на размещение флагов на спортивных объектах.
"И то, даже здесь к нам придрались и убрали тогда флаг", - сказала Журова.
Также депутат рассказала об ограничениях на использование национальной символики, которое распространяется на членов МОК.
"С флагами есть удивительное ограничение, о котором многие не знают. Например, члены МОК, находясь в своей зоне, на особой трибуне, не имеют права держать в руках флаг своей страны. Если они хотят поболеть за своих спортсменов - они должны перейти в зону, где находятся болельщики, и там доставать свой флаг. Член МОК является нейтральным... Поэтому есть определенные ограничения для самих, скажем, непосредственных организаторов этих соревнований", - добавила она.