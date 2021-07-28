Сборная России показывает свой лучший старт по количеству медалей на Олимпийских играх.

За четыре дня соревнований в Токио россияне завоевали 18 медалей — семь золотых, семь серебряных и четыре бронзовые. Команда занимает четвертое место в медальном зачете.

Прежде лучшим результатом было выступление сборной России на старте Олимпиады в Атланте в 1996 году. Тогда за четыре дня соревнований спортсмены завоевали 16 наград.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.