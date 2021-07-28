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Олимпиада-2020

Разозливший Медведева журналист объяснил свой вопрос

News.ru
41 минуту назад

Чилийский журналист, задавший провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву, объяснил своё поведение. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Разозливший Медведева журналист объяснил свой вопрос
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения. Мне было странно, что Медведев так отреагировал, — сказал журналист.

Он добавил, что днём ранее спрашивал то же самое у другого российского теннисиста Карена Хачанова, и тот отреагировал совершенно спокойно.

Медведев потребовал отстранить журналиста на Олимпиаде

В среду, 28 июля, Медведев жёстко ответил на провокационный вопрос представителя СМИ из Чили. Тот спросил, есть ли на российских спортсменах клеймо мошенников на этой Олимпиаде в Токио.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Карен Хачанов,
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