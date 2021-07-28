"Не юрисдикция МОК": Главред "Чемпионата" о флаге России на ОИ

Журналисты не являются членами официальной делегации национального Олимпийского комитета и могут использовать во время Игр государственные флаги. Об этом "Рамблеру" заявил главный редактор портала "Чемпионат" Евгений Слюсаренко, комментируя информацию о вывешивании представителем СМИ российского триколора в ходе теннисного матча третьего круга Олимпийских игр — 2020 между Даниилом Медведевым и итальянцем Фабио Фоньини.
"Журналисты не являются членами официальной делегации национального Олимпийского комитета, поэтому они могут выходить в какой угодно форме, хоть все обвешанные флагами. Более того, мы у себя в "Чемпионате" пишем не "Олимпийская команда атлетов из России", а пишем "сборная России". И используем наш флаг, а не флаг ОКР. Журналисты не подпадают под юрисдикцию МОК, это много раз проговаривалось. С точки зрения формы журналисты могут делать все, что угодно", - сказал Слюсаренко.
Также главред отметил, что, согласно этическим нормам, журналисты, как правило, не демонстрируют симпатии к спортсменам из своей страны.
"Другое дело, что есть некий этический момент. По умолчанию считается, что журналист находится над схваткой. Не очень принято активно болеть за своих и тем более приходить с флагами. По крайней мере среди иностранных коллег на Олимпийских играх я такого практически не видел", - добавил он.
Ранее российский журналист пришел с национальным флагом на матч Медведева на Олимпиаде в Токио. Никакого противодействия со стороны организаторов и работников центрального корта развернутый флаг не вызвал.
Медведев в трех сетах обыграл итальянца Фабио Фоньини в 1/8 финала Олимпиады — 6:2, 3:6, 6:2. Соперники провели на корте два часа и 26 минут.