"Не юрисдикция МОК": Главред "Чемпионата" о флаге России на ОИ

"Журналисты не являются членами официальной делегации национального Олимпийского комитета, поэтому они могут выходить в какой угодно форме, хоть все обвешанные флагами. Более того, мы у себя в "Чемпионате" пишем не "Олимпийская команда атлетов из России", а пишем "сборная России". И используем наш флаг, а не флаг ОКР. Журналисты не подпадают под юрисдикцию МОК, это много раз проговаривалось. С точки зрения формы журналисты могут делать все, что угодно", - сказал Слюсаренко.