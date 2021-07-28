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Олимпиада-2020

Чилийский журналист оправдался за разозливший Медведева вопрос

Анна Безрукова
2 часа назад

Чилийский журналист, разозливший российского теннисиста Данила Медведева, объяснил свое поведение. Свою версию произошедшего он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».

Чилийский журналист оправдался за разозливший Медведева вопрос
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения», – пояснил чилиец корреспонденту.

Он добавил, что ему непонятна реакция спортсмена, поскольку день назад он задал такой-же вопрос другому российскому теннисисту – Карену Хачанову. Он отреагировал на него абсолютно спокойно. Журналист отметил, что возможно Медведев просто не понял его вопрос.

Напомним, что после матча с Фабио Фоньини журналист из Чили задал Данилу Медведеву вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».

«Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде», – резко ответил ему теннисист.

Его реакцию оценили в Госдуме. Как отметил депутат Игорь Лебедев, поведение журналиста было хамским и говорит о его «невоспитанности и неуважительном отношении» к Олимпиаде в Токио.

Отметим, что Медведев обыграл своего соперника со счетом 6:2, 3:6, 6:2 и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

Олимпиада-2020,Карен Хачанов,Игорь Лебедев,Госдума,
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