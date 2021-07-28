Чилийский журналист оправдался за разозливший Медведева вопрос

Чилийский журналист, разозливший российского теннисиста Данила Медведева, объяснил свое поведение. Свою версию произошедшего он рассказал изданию «Спорт-Экспресс».
«Я спросил, есть ли клеймо на русских спортсменах, я не представлял своего мнения», – пояснил чилиец корреспонденту.
Он добавил, что ему непонятна реакция спортсмена, поскольку день назад он задал такой-же вопрос другому российскому теннисисту – Карену Хачанову. Он отреагировал на него абсолютно спокойно. Журналист отметил, что возможно Медведев просто не понял его вопрос.
Напомним, что после матча с Фабио Фоньини журналист из Чили задал Данилу Медведеву вопрос о том, как он относится к «клейму обманщиков, которое несут русские».
«Тебе должно быть стыдно. Я не хочу больше видеть этого человека на Олимпиаде», – резко ответил ему теннисист.
Его реакцию оценили в Госдуме. Как отметил депутат Игорь Лебедев, поведение журналиста было хамским и говорит о его «невоспитанности и неуважительном отношении» к Олимпиаде в Токио.
Отметим, что Медведев обыграл своего соперника со счетом 6:2, 3:6, 6:2 и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.