«Нужно соблюдать такт и корректность»: Исинбаева поддержала теннисиста Медведева

Российский теннисист Даниил Медведев «все правильно сделал», дав отпор журналисту-провокатору на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявила двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, пишет РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

После победы Медведева в матче третьего круга Олимпиады журналист из Чили, обращаясь к теннисисту в микст-зоне, назвал российских спортсменов «читерами» и спросил, как тот себя чувствует c таким клеймом. Медведев отказался отвечать на вопрос и потребовал у представителей Международной теннисной федерации (ITF) больше не допускать этого журналиста на соревнования.

В свою очередь чилиец заявил, что ему непонятна реакция спортсмена, поскольку день назад он задал такой же вопрос другому российскому теннисисту – Карену Хачанову - и тот отреагировал абсолютно спокойно. Журналист отметил, что, возможно, Медведев просто не понял его.

По мнению Исинбаевой, «правильно Даня все сказал», так как журналисты должны быть корректными.

«У нас тут Олимпиада. Лететь за столько километров, чтобы задать такие глупые вопросы Журналисты должны как минимум соблюдать этикет и такт. Все-таки с помощью этой профессии люди узнают о спорте. Нужно соблюдать такт и корректность», – подчеркнула спортсменка.