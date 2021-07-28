Гимнаст Нагорный принес России бронзу на Олимпиаде

Российский гимнаст Никита Нагорный завоевал бронзовую медаль Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье. Как сообщает «Чемпионат», спортсмен набрал 88,031 балла.

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Победителем стал японец Дайки Хашимото с суммарной оценкой в 88,465 балла. Второе место занял китаец Сяо Жотэн – 88,06 балла. Другой российский спортсмен, Артур Далалоян, незадолго до Игр перенес тяжелую травму, но смог занять 6-е место с результатом в 86,248 балла.

Всего у российской сборной в копилке 21 медаль: 7 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых.