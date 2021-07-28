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Олимпиада-2020

В Кремле оценили реакцию теннисиста Медведева на провокационный вопрос журналиста

ТК «Звезда»
2 часа назад

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал скандальный случай на Олимпиаде в Токио, когда чилийский журналист задал провокационный вопрос российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

"Медведев ответил достойно": Песков о скандале на Олимпиаде в Токио
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Это вопрос, сопоставимый с оскорблением. Медведев ответил достойно», - приводит слова Пескова «РБК-Спорт».

Ранее российский теннисист Даниил Медведев обратился к представителям Международной федерации тенниса с требованием выгнать журналиста, задавшего спортсмену провокационный вопрос. Инцидент произошел на Олимпиаде после того, как россиянин обыграл в 1/8 финала итальянца Фабио Фоньини и вышел в четвертьфинал олимпийского турнира.

«Надо быть выше»: Тарпищев прокомментировал конфликт Медведева с журналистом

В микст-зоне после матча чилийский журналист указал, что российские спортсмены на Играх носят клеймо читеров, и поинтересовался у Медведева его отношением к этому положению. Теннисист отказался отвечать на вопрос представителя прессы.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, в свою очередь, в беседе со «Звездой» отметил, что спорт не должен превращаться в какие-то взаимоотношения, не связанные со спортивными действиями, арена для политических баталий должна быть не на спортивной площадке. По мнению Тарпищева, Медведев отреагировал правильно, когда не стал вступать в перепалку с представителем СМИ.

Олимпиада-2020,Теннис,Даниил Медведев,Шамиль Тарпищев,Дмитрий Песков,
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