Женская сборная России по баскетболу завоевала серебро на ОИ-2020

Женская сборная России по баскетболу 3х3 завоевала серебряную награду на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает «Чемпионат».

В финале российские спортсменки сошлись со сборной США и уступили им со счетом 18:15. Самым результативным игроком матча стала Анастасия Логунова , которая набрала 6 очков.

Напомним, что в этом году баскетбол в формате 3х3 дебютировал на Олимпийских играл. Мужская сборная в этой дисциплине сохраняет шансы получить золото – в финале россияне встретятся с представителями Латвии, а в четвертьфинале им удалось победить Сербию со счетом 21:10.