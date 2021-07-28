«Страдаем из-за нескольких уродов»: россияне о скандале на Олимпиаде

Российский теннисист Даниил Медведев жестко ответил журналисту, задавшему ему провокационный вопрос на Олимпиаде в Токио. Баскетболистка Светлана Абросимова в интервью «Газете.Ru» поддержала спортсмена, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов призвал российских атлетов терпеть и отстаивать свою правоту победами, а бронзовый призер Игр-2004 по дзюдо Дмитрий Носов раскритиковал депутатов, предлагающих наказать журналиста.

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Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Александр Ухов, в свою очередь, не нашел в действиях представителя СМИ ничего предосудительного, а юрист Илья Чичеров не усмотрел оснований для лишения журналиста аккредитации.

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Даниил Медведев в третьем круге олимпийского теннисного турнира одержал победу над итальянцем Фабио Фоньини и приготовился к беседе с прессой. Чилийский журналист Себастьян Намиас задал россиянину вопрос, который буквально вывел спортсмена из себя. Намиас спросил, как Медведев относится к тому, что на российских спортсменах есть "клеймо мошенников".

"Я впервые в жизни не ответил на вопрос журналиста. Прошу Международную федерацию тенниса, чтобы журналист, задающий такие вопросы, больше не работал на моих играх", - заявил теннисист.

Сам Намиас после попытался объяснить, что не имел в виду ничего дурного. И вообще - он удивлен такой реакции Медведева.

"Я не говорил, что кто-то мошенничает. Я просто сказал слово "клеймо", а люди подумали, что я говорю о мошенничестве или чем-то таком. Я не говорил ему, что он мошенник или что-то подобное. Можем ли мы пожать руки с Даниилом? У него сейчас есть дела поважнее, чем это, у него четвертьфинал. По-моему, он хороший, воспитанный парень, посмотрим", - приводит слова журналиста ТАСС.

Также Намиас уточнил, что лишь хотел узнать мнение Медведева о том, что "чистые" российские спортсмены страдают из-за допинговых грехов других атлетов.

"Произошла большая ошибка. Я спросил, чувствует ли Даниил и остальные российские олимпийцы в Токио себя жертвами нарушений предыдущих поколений нарушителей? То есть, считают ли они, что оказались в такой ситуации по вине других? Я никого не хотел оскорбить", - подчеркнул чилиец.

Впрочем, задним числом установить его реальную мотивацию во время беседы с Медведевым практически невозможно, а уж утверждать, что в этом вопросе не подразумевалась никакая провокация, и вовсе наивно.

"Нельзя позволять себя оскорблять"

После этого инцидента депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил лишить журналиста олимпийской аккредитации. А знаменитая российская баскетболистка, бронзовый призер Олимпиады-2008 Светлана Абросимова заявила "Газете.Ru", что недопустимо хамить атлетам во время соревнований такого масштаба.

"Даниил совершенно правильно ответил: нельзя позволять себя оскорблять, тем более на международной арене. Все наши спортсмены, которые выступают на Олимпиаде, уже прошли миллионы допинг-тестов. Нельзя оскорблять спортсменов, который соревнуются и выкладываются, надо относиться к ним с уважением", - подчеркнула Абросимова.

"Нашим ребятам надо закусить губу до крови"

Прославленный советский биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов увидел закономерность в этой ситуации. Он призвал российских спортсменов сжать зубы и защищать свои права на аренах. При этом, по словам Тихонова, Россию в мировом спортивном сообществе давно не уважают из-за допинговых скандалов.

"По этому вопросу я почти 13 лет назад с трибуны Олимпийского комитета говорил: нас ждет большая беда - у нас самое большое количество спортсменов на допинге. Перед Олимпиадой-2014 я единственный сказал, что мы выиграем первое общекомандное место, добавив в конце, что проблемы у нас возникнут после Игр - и очень серьезные.

И в итоге мы их имеем. И самое главное, что никакой реакции со стороны Минспорта и ОКР не последовало. У нас по сей день не принят серьезный, каким он должен быть, закон о допинге. Есть такая истина: суровость закона говорит о его человеколюбии.

Думаю, что ребятам надо настраиваться. Я напутствовал наших борцов, напоминал, что наши прошлые поколения брали восемь золотых медалей из восьми - это был такой настрой! Желаю нашим ребятам закусить нижнюю губу до крови и сказать себе: "Я россиянин, я обязан выиграть!" Посмотрите, какие у нас успехи в гимнастике! Ребята плакали после победы, и я - вместе с ними. В волейболе американцев прошли! Большой спорт - это лицо любого государства.

Видите, как мы себя поставили в этом мире? Нас не уважают, как это было раньше. Я разговаривал с представителем МОК и говорил, что Россию надо возвращать в мировой спорт. Кто составит конкуренцию американцам и китайцам? Французы, чехи, словаки? Нет, Россия. Поэтому нужно сделать все для того, чтобы вернуть это доверие. Но вина в этом наша", - констатировал Тихонов.

"Слова Свищева - как из пушки по воробьям"

Тихонов также заметил, что слова Дмитрия Свищева о лишении журналиста-провокатора аккредитации лишены смысла. Легендарный спортсмен припомнил яркое высказывание четырехкратного олимпийского чемпиона по конькобежному спорту Евгения Гришина, приведя эти слова в пример российским спортсменам.

"Такие заявления депутатов - из пушки по воробьям. Когда меня как-то обзовут, я попрошу предъявить аргументы. А наши ребята на любой вопрос должны отвечать с улыбкой.

Знаете, что ответил журналистам наш великий конькобежец Евгений Гришин, когда его спросили, что ему больше всего запомнилось на Олимпиаде в Скво-Вэлли? Он сказал: "Флаг нашей родины в американском небе". Вот каким должен быть ответ", - заключил Тихонов.

"Атлеты должны быть отчасти политиками"

Действия журналиста не удивили дзюдоиста, бронзового призера Игр в Афинах-2004 и бывшего депутата Госдумы Дмитрия Носова. Он констатировал, что Себастьян Намиас делал то, что должен был делать. Также Носов заметил, что слова депутатов ничего не решают, и раскритиковал чиновников, из-за которых, по его мнению, в России разгорелись допинговые скандалы. Носов призвал спортсменов быть готовыми к новым провокациям.

"Журналисты на то и существуют, чтобы задавать провокационные вопросы, другое дело - как на них реагировать. Кто-то из депутатов предлагает принять популистские меры - сразу видно, что человек не в теме. И вообще, депутат Госдумы никак не может влиять на международный спорт. Поэтому изначально такие предложения я расцениваю как популистские.

А спортсменам, конечно, надо быть готовым к таким провокациям. И нам всем надо понимать, что эта ситуация сложилась из-за чиновников: из-за нескольких уродов страдает и страна, и спортсмены. Атлеты стали частью политики, и каждому нашему спортсмену нужно быть и отчасти политиком: понимать, что происходит, отвечать. Я надеюсь, что в Олимпийском комитете России были инструктажи о том, как реагировать на неизбежные провокации", - сказал Носов.

"Журналист не сделал ничего предосудительного"

В Федерации спортивных журналистов России также не увидели в действиях Намиаса ничего бестактного. Первый вице-президент организации Александр Ухов считает, что реакция на неприятные вопросы остается на усмотрение спортсменов. Он также подтвердил слова Дмитрия Носова о том, что Олимпийский комитет инструктирует атлетов, как общаться с прессой.

"Журналист абсолютного ничего не сделал. И обсуждать здесь нечего. Это точно так же, как депутаты выступают с инициативами. Имеют они право предложить? Имеют. Их же за это не будут судить. Что он нарушил, этот чилийский журналист? Он не сделал ничего предосудительного.

Журналист имеет право задавать абсолютно любой вопрос. А спортсмен имеет право не отвечать на любой вопрос. Он может сказать, как часто делают политики: "Без комментариев", - заметил Ухов.

"Лишать аккредитации можно лишь в вопиющих случаях"

Эта ситуация вряд ли получит развитие и с юридической точки зрения. Спортивный юрист Илья Чичеров пояснил, что в этом инциденте нет никаких законодательных оснований для того, чтобы как-то наказать журналиста. Он добавил, что лишение аккредитации возможно только за действительно серьезные проступки.

"Насколько я понимаю, он просто задал вопрос. На вопросы можно отвечать "да" или "нет", и все понимают, что от этого зависит окрас контекста. С точки зрения каких-то санкций журналисту - вряд ли возможно что-то, кроме лишения аккредитации. Но за вопрос, который, на мой взгляд, никого не оскорбляет, едва ли этого журналиста так накажут.