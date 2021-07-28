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Олимпиада-2020

Дмитрий Носов о скандале на Олимпиаде: спортсмен должен быть готов к провокациям

Вероника Полынина
15 минут назад

Задавать провокационные вопросы – это журналистская работа, заявил бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года по дзюдо, бывший депутат Госдумы РФ Дмитрий Носов, комментируя вопрос чилийского журналиста российскому теннисисту Даниилу Медведеву.

Дмитрий Носов: спортсмен должен быть готов к провокациям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Журналисты на то и существуют, чтобы задавать провокационные вопросы, другое дело – как на них реагировать», - сказал он «Газете.ру».

Экс-депутат отметил, что спортсменам нужно быть готовыми к провокациям. По его словам, спорт стал частью политики, и каждому атлету необходимо быть отчасти политиком – понимать, что происходит, и отвечать.

Носов напомнил, что ситуация с санкциями в отношении России из-за допинга сложилась по вине чиновников.

«Из-за нескольких уродов страдает и страна, и спортсмены», - добавил дзюдоист.

Он также призвал депутатов Госдумы воздержаться от популистских заявлений после скандала с Медведевым, так как они не могут повлиять на международный спорт.

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После победы Медведева в матче третьего круга Олимпиады журналист из Чили, обращаясь к теннисисту в микст-зоне, назвал российских спортсменов «читерами» и спросил, как тот себя чувствует c таким клеймом. Медведев отказался отвечать на вопрос и потребовал у представителей Международной теннисной федерации (ITF) больше не допускать этого журналиста на соревнования.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Дмитрий Носов,Госдума,Газета.Ru,
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