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Олимпиада-2020

Чемпион Игр-2020 заявил, что не смог побить мировой рекорд из-за проблем с шортами

Газета.Ru
32 минуты назад

На Олимпийских играх - 2020 в Токио был разыгран комплект медалей в плавании 200 метров баттерфляем у мужчин. Золотую медаль завоевал представитель Венгрии Криштоф Милак с результатом 1:51.25, что является новым европейским рекордом.

Венгерский пловец рассказал о казусе на Играх-2020
Фото: David J. Phillip/APDavid J. Phillip/AP

21-летний венгр рассчитывал побить свой собственный мировой рекорд, но заявил, что проблемы с шортами заставили его отвлечься перед заплывом, сообщает "Би-би-си".

"Швы разошлись за 10 минут до того, как я вошел в бассейн, и в этот момент я понял, что мировой рекорд улетучился. Я потерял концентрацию и знал, что не смогу этого сделать. Эта проблема повлияла на мое время. Я плыл не за медалью, а за временем", — сказал пловец.

Ранее сообщалось, что мужская сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете 4х200 вольным стилем на Олимпийских играх — 2020 в Токио. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Олимпиада станет самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов.

Олимпиада-2020,СБОРНАЯ РОССИИ,BBC News,
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