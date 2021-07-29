Венгерский пловец рассказал о казусе на Играх-2020

"Швы разошлись за 10 минут до того, как я вошел в бассейн, и в этот момент я понял, что мировой рекорд улетучился. Я потерял концентрацию и знал, что не смогу этого сделать. Эта проблема повлияла на мое время. Я плыл не за медалью, а за временем", — сказал пловец.