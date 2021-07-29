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Олимпиада-2020

Матч Медведев-Фоньини на Олимпиаде-2020 закончился скандалом

Елена Прошина
1 час назад

Итальянского теннисиста Фабио Фоньини обвинили в гомофобных высказываниях после матча против Даниила Медведева в 1/8 финала Олимпиады-2020 в Токио.

Матч Медведев-Фоньини на Олимпиаде-2020 закончился скандалом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борьба продолжалась два часа и 26 минут. По итогам встречи итальянец уступил россиянину. Все три сета завершились в пользу Медведева - 6:2, 3:6, 6:2.

В третьем сете Фоньини пробил прием второй подачи в сетку на брейк-пойнте в первом гейме. После неудачи итальянец начал выкрикивать гомофобные оскорбления на родном языке.

Неизвестно, кому именно были адресованы нецензурные высказывания теннисиста.

По итогу матча итальянца обвинили в гомофобии и вынесли ему наказание в виде штрафа.

В ¼ финала Даниил Медведев выступит против представителя Испании Пабло Карреньо-Бусты. Последний одержал победу над немецким теннисистом Доминика Кепфера.

Олимпийские игры-2020 были перенесены на год из-за коронавируса и проходят в Токио с 23 июля до 8 августа.

Российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee) после наложения санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA). Россию представят на Олимпиаде 335 спортсменов. Всего на участие в Играх подали заявки почти 19 тысяч спортсменов со всего мира.

Олимпиада-2020,Доминик Кепфер,Пабло Карреньо-буста,Даниил Медведев,Всемирное антидопинговое агентство,
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