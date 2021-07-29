Матч Медведев-Фоньини на Олимпиаде-2020 закончился скандалом

Итальянского теннисиста Фабио Фоньини обвинили в гомофобных высказываниях после матча против Даниила Медведева в 1/8 финала Олимпиады-2020 в Токио.

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Борьба продолжалась два часа и 26 минут. По итогам встречи итальянец уступил россиянину. Все три сета завершились в пользу Медведева - 6:2, 3:6, 6:2.

В третьем сете Фоньини пробил прием второй подачи в сетку на брейк-пойнте в первом гейме. После неудачи итальянец начал выкрикивать гомофобные оскорбления на родном языке.

Неизвестно, кому именно были адресованы нецензурные высказывания теннисиста.

По итогу матча итальянца обвинили в гомофобии и вынесли ему наказание в виде штрафа.

В ¼ финала Даниил Медведев выступит против представителя Испании Пабло Карреньо-Бусты. Последний одержал победу над немецким теннисистом Доминика Кепфера.

Олимпийские игры-2020 были перенесены на год из-за коронавируса и проходят в Токио с 23 июля до 8 августа.