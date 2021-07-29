Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Олимпиада-2020

Российские рапиристки вышли в финал Олимпиады-2020, одолев американок

Газета.Ruиещё 7
32 минуты назад

Российские рапиристки Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Лариса Коробейникова и Марта Мартьянова в полуфинале командного турнира Олимпиады-2020 одолели сборную США со счетом 45:42.

Российские рапиристки вышли в финал Олимпиады
Фото: ReutersReuters

В финале российская команда встретится со сборной Франции. Американские рапиристки поборются за бронзовые медали с итальянками. Напомним, ранее в финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах Софья Позднякова одолела соотечественницу Софью Великую со счетом 11:15.

Олимпиада-2020: запрещенный прием в "борьбе Путина" и другие ключевые события

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее российский пловец Антон Чупков, занявший четвертое место в заплыве на 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио, опубликовал пост в своем Instagram, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.

Олимпиада-2020,Софья Позднякова,Лариса Коробейникова,Аделина Загидуллина,Инна Дериглазова,Антон Чупков,Софья Великая,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители