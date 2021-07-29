Российские рапиристки вышли в финал Олимпиады

В финале российская команда встретится со сборной Франции. Американские рапиристки поборются за бронзовые медали с итальянками. Напомним, ранее в финале олимпийского турнира по фехтованию на рапирах Софья Позднякова одолела соотечественницу Софью Великую со счетом 11:15.

Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Ранее российский пловец Антон Чупков, занявший четвертое место в заплыве на 200 метров брассом на Олимпиаде в Токио, опубликовал пост в своем Instagram, в котором поблагодарил всех, кто поддерживал его на протяжении карьеры.