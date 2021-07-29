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Олимпиада-2020

Российский дзюдоист Нияз Ильясов вышел в бронзовый финал на ОИ-2020

Чемпионат.com
59 минут назад

Российский дзюдоист Нияз Ильясов, выступающий в весовой категории до 100 кг, победил немца Карла-Рихарда Фрая в утешительном раунде на Олимпиаде-2020 в Токио, вследствие чего вышел в бронзовый финал, где получит шанс сразиться за бронзовую медаль. Ильясов победил со счётом 1:0 (вазари).

Российский дзюдоист Ильясов вышел в бронзовый финал на ОИ-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Бронзовый финал также состоится сегодня, 29 июля, соперник Ильясова определится позднее.

Ранее на стадии четвертьфинала Ильясов проиграл португальцу Жорже Фонсеке. В 1/8 финала россиянин победил венгра Миклоша Кирьенича.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь проходят с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представляют 335 спортсменов, которые выступают в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не принимают участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

Олимпиада-2020,Нияз Ильясов,
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