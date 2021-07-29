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Олимпиада-2020

Оргкомитет Олимпиады проведет расследование инцидента между Медведевым и журналистом из Чили

Анна Безрукова
1 час назад

Оргкомитет Игр в Токио дал ответ на обращение российского Олимпийского комитета по поводу провокационного вопроса журналиста из Чили в адрес теннисиста Даниила Медведева.

Оргкомитет Олимпиады проведет расследование инцидента между Медведевым и журналистом из Чили
Фото: ReutersReuters

"Оргкомитет приступил к расследованию", — сообщили РИА Новости в ОКР.

В минувшую среду российский атлет выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянского спортсмена Фабио Фоньини.

В ходе общения в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к Медведеву, охарактеризовал всех российских спортсменов как «читеров» и спросил у теннисиста, каковое ему живется с таким клеймом.

В ответ россиянин сказал, что впервые в жизни позволит себе отказаться отвечать на вопрос журналиста и потребовал у Международной теннисной федерации (ITF) больше не допускать этого корреспондента на Игры.

В Кремле вопрос чилийского журналиста по поводу мошенничества тоже сочли оскорблением. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Медведев дал достойный ответ на провокацию.

Также сообщается, что член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в беседе с RT выступил в поддержку призыва Медведева. Он отметил, что спортсмен заступился не только за себя, но и за всех россиян на Играх.

"Корерспондент или задал вопрос не по своей воле, или абсолютно глупо почерпнул сведения из странных средств массовой информации", — отметил политик.

Помимо этого, Свищев выразил надежду, что чилийского журналиста лишат аккредитации, поскольку от него могут пострадать и другие участники Олимпиады.

Олимпиада-2020,Даниил Медведев,Дмитрий Свищев,Дмитрий Песков,РИА Новости,
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