Оргкомитет Олимпиады проведет расследование инцидента между Медведевым и журналистом из Чили

Оргкомитет Игр в Токио дал ответ на обращение российского Олимпийского комитета по поводу провокационного вопроса журналиста из Чили в адрес теннисиста Даниила Медведева.

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"Оргкомитет приступил к расследованию", — сообщили РИА Новости в ОКР.

В минувшую среду российский атлет выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянского спортсмена Фабио Фоньини.

В ходе общения в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к Медведеву, охарактеризовал всех российских спортсменов как «читеров» и спросил у теннисиста, каковое ему живется с таким клеймом.

В ответ россиянин сказал, что впервые в жизни позволит себе отказаться отвечать на вопрос журналиста и потребовал у Международной теннисной федерации (ITF) больше не допускать этого корреспондента на Игры.

В Кремле вопрос чилийского журналиста по поводу мошенничества тоже сочли оскорблением. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Медведев дал достойный ответ на провокацию.

Также сообщается, что член комитета нижней палаты парламента по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев в беседе с RT выступил в поддержку призыва Медведева. Он отметил, что спортсмен заступился не только за себя, но и за всех россиян на Играх.

"Корерспондент или задал вопрос не по своей воле, или абсолютно глупо почерпнул сведения из странных средств массовой информации", — отметил политик.