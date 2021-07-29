Ефимова рассказала о новой провокации на Олипмиаде

Зарубежные журналисты попытались спровоцировать вопросами российскую пловчиху Юлию Ефимову на Олимпиаде, как ранее это было сделано с теннисистом Даниилом Медведевым, рассказала спортсменка.

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Ефимова рассказала, что «была одна журналистка, которая пыталась сказать запретное для нас на этой Олимпиаде слово, но я не поддалась на провокацию», передает ТАСС.

Она отметила, что «Медведев правильно ответил журналисту».

В четверг российская делегация попросила оргкомитет Олимпийских игр в Токио расследовать инцидент с журналистами. Позднее стало известно, что оргкомитет ОИ начал расследование.

Напомним, Медведев выиграл матч третьего круга Олимпиады у итальянца Фабио Фоньини. После игры в микст-зоне журналист из Чили, обращаясь к нему, назвал всех российских спортсменов «читерами» и спросил, как он себя чувствует c этим клеймом.

Медведев заявил, что впервые в жизни отказывается отвечать на вопрос журналиста, пристыдил его и потребовал у представителей Международной теннисной федерации больше не допускать этого репортера на соревнования.