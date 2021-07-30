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Олимпиада-2020

Мужская сборная России по волейболу потерпела первое поражение на Олимпиаде

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Франции в матче 4 тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25). В следующем матче россияне сыграют против Туниса, который является аутсайдером группы. Встреча состоится 1 августа.

Российские волейболисты потерпели первое поражение на Олимпиаде
Фото: ReutersReuters

"Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. Россия занимает первое место в группе. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Соревнования проходят в Токио.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. Ранее российские волейболистки обыграли китаянок на Олимпиаде в Токио.

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