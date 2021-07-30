Российские волейболисты потерпели первое поражение на Олимпиаде

Мужская сборная России по волейболу уступила сборной Франции в матче 4 тура группового этапа Олимпийских игр. Встреча завершилась со счетом 1:3 (21:25, 25:20, 17:25, 20:25). В следующем матче россияне сыграют против Туниса, который является аутсайдером группы. Встреча состоится 1 августа.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Олимпиада стала самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Ожидается, что в Играх в японской столице примут участие 19 тыс. спортсменов. Ранее российские волейболистки обыграли китаянок на Олимпиаде в Токио.