Саблистки принесли России еще одно золото Игр

Российские саблистки стали обладательницами золотых медалей в командном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио. В решающей встрече Ольга Никитина, Софья Великая и София Позднякова обыграли сборную Франции со счётом 45:41.

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Бронзовые медали в командном турнире достались фехтовальщицам из Южной Кореи, которые обыграли команду Италии со счётом 45:42.

Ранее в личном турнире Позднякова завоевала золото, а Великая — серебро.