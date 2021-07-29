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Олимпиада-2020

Тренер сборной России по гимнастике считает, что у Мельниковой украли серебро

Газета.Ruиещё 15
4 часа назад

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, говоря о выступлении россиянок в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020, не согласилась с судейством заключительного вида программы.

Тренер сборной России: у Мельниковой украли серебро
Фото: Lindsey Wasson/ReutersLindsey Wasson/Reuters

«Сегодня наши девочки не ошибались, прошли нормально, да, немного поволновалась на бревне Мельникова. Но то, что произошло на вольных, это вообще, Ангелина должна была быть второй, у нее украли серебро. У бразильянки нужно было вычесть 0,4 балла только за выход за ковер, и в сложности она ничем не лучше. Но ей ставят такие оценки, и трудно сказать, почему так происходит», — приводит слова Родионенко ТАСС.

Мельникова на четырех снарядах показала суммарный результат 57,199 балла и заняла третье место. Другая россиянка Владислава Уразова, заработавшая 56,966 балла, заняла в многоборье четвертое место.

Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.

Ранее олимпийская чемпионка Алия Мустафина заявила, что программе Мельниковой не хватило сложности.

Олимпиада-2020,Валентина Родионенко,Ангелина Мельникова,Алия Мустафина,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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