Тренер сборной России: у Мельниковой украли серебро

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, говоря о выступлении россиянок в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх – 2020, не согласилась с судейством заключительного вида программы.
«Сегодня наши девочки не ошибались, прошли нормально, да, немного поволновалась на бревне Мельникова. Но то, что произошло на вольных, это вообще, Ангелина должна была быть второй, у нее украли серебро. У бразильянки нужно было вычесть 0,4 балла только за выход за ковер, и в сложности она ничем не лучше. Но ей ставят такие оценки, и трудно сказать, почему так происходит», — приводит слова Родионенко ТАСС.
Мельникова на четырех снарядах показала суммарный результат 57,199 балла и заняла третье место. Другая россиянка Владислава Уразова, заработавшая 56,966 балла, заняла в многоборье четвертое место.
Ранее женская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золотые медали в командном многоборье. Российская команда, в составе которой выступили Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова, за четыре вида в сумме набрала 169,528 балла.
Ранее олимпийская чемпионка Алия Мустафина заявила, что программе Мельниковой не хватило сложности.