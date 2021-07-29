Президент Белоруссии Александр Лукашенко высказался о провале сборной страны на Олимпийских играх в Токио, которые не успели пока завоевать ни одной медали. Его слова приводит Telegram-канал «Пул первого».

«Знаете, почему мы в спорте не выигрываем, еще где-то? Не голодные», – заявил президент.

Лукашенко привел в пример африканские страны и Сербию, которые показывают более лучшие результаты на Играх. Последних он также назвал «талантливой нацией, такой же, как и мы».

«Но почему результаты такие? Потому что они знают – если победят, то будут иметь все. Если не победят – то будут где-то шататься, кусок хлеба искать», – объяснил Лукашенко.

Следом он раскритиковал белорусских спортсменов которые получают огромные зарплаты. Кроме того, он «прошелся» и по их женам, которые якобы не работают и живут на деньги своих мужей и не работают, поддерживая оппозицию «от безделья».