Тарпищев: "Хачанов может выиграть полуфинал Олимпиады"

«Хачанов может выиграть полуфинал – он очень прилично подаёт. Если будет подавать, как сегодня – то после подачи он может нагнетать скорость. Чем быстрее – тем больше вариантов, но если Хачанов будет медлить – будет плохо. Шанс выиграть у него неплохой, форму он набрал, хотя не использовал брейк-пойнты», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.