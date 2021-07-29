"Противно видеть": гребчиха о медалях россиянок

«Видеть, что команда, которой тут даже быть не должно, уезжает с серебром, - противное чувство. Я действительно разочарована и сочувствую другим участницам финала. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», - написала американская гребчиха в твиттере.