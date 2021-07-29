"Противно видеть": гребчиха о медалях россиянок

Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что ей противно от того, что россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в соревнованиях двоек распашных без рулевого.
«Видеть, что команда, которой тут даже быть не должно, уезжает с серебром, - противное чувство. Я действительно разочарована и сочувствую другим участницам финала. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», - написала американская гребчиха в твиттере.
Один из комментаторов заметил, что считать всех российских атлетов недостойными участия в Олимпиаде из-за допингового скандала в стране несправедливо.
«Вы должно быть шутите? Их гребцы только что попались на допинге», - отреагировала Калмо.
Речь идет о россиянах Никите Моргачеве и Павле Сорине, в крови которых незадолго до старта Олимпиады в Токио был обнаружен милдронат.
29 июля российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.
Россиянки показали результат 6 минут 51,45 секунды. Золото выиграли новозеландки Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50,19), а бронзовые награды достались канадкам Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52,10).