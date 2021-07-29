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Олимпиада-2020

"Противно видеть": американская гребчиха о медалях россиянок

Вероника Полынина
1 час назад

Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что ей противно от того, что россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в соревнованиях двоек распашных без рулевого.

"Противно видеть": гребчиха о медалях россиянок
Фото: ReutersReuters

«Видеть, что команда, которой тут даже быть не должно, уезжает с серебром, - противное чувство. Я действительно разочарована и сочувствую другим участницам финала. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым врагам, которые выложились на полную», - написала американская гребчиха в твиттере.

Один из комментаторов заметил, что считать всех российских атлетов недостойными участия в Олимпиаде из-за допингового скандала в стране несправедливо.

«Вы должно быть шутите? Их гребцы только что попались на допинге», - отреагировала Калмо.

Речь идет о россиянах Никите Моргачеве и Павле Сорине, в крови которых незадолго до старта Олимпиады в Токио был обнаружен милдронат.

29 июля российские спортсменки Василиса Степанова и Елена Орябинская завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Токио в академической гребле в двойках распашных без рулевого.

Россиянки показали результат 6 минут 51,45 секунды. Золото выиграли новозеландки Грейс Прендергаст и Керри Гаулер (6:50,19), а бронзовые награды достались канадкам Кэйлей Филмер и Хиллари Янссенс (6:52,10).

Олимпиада-2020,Кэйлей Филмер,Елена Орябинская,Никита Моргачев,
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