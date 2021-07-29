«Русским здесь быть не следовало»

Меган ничего не добилась на Играх, но прославилась благодаря резким словам о гребчихах из России. Завидует?

Сборная России выступает на Олимпийских играх в Токио значительно лучше, чем от неё ожидали. И, естественно, это не нравится тем, кто предпочёл бы вообще не видеть нашу команду на Играх. По их логике, если российские спортсмены даже под беспрецедентными санкциями штампуют медали и уже заставили весь мир выучить первый концерт Чайковского для фортепиано с оркестром, значит, нужно было наказывать ещё строже.

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Сейчас опять посыплются упрёки в нагнетании. Мол, какое нам дело до рядовых американцев, которые что-то где-то пишут.

Но как быть, когда откровенное недовольство успехами сборной России в Токио выражают не простые обыватели с доступом в интернет, а спортсмены. Те, кто соревнуется с нашими атлетами, живёт в одной Олимпийской деревне, кушает ту же еду. Тоже будем отмахиваться и притворяться, что это ничего не значит?

Американку вывел из себя успех российских девушек

«Видеть, как команда, которой здесь и быть не должно, уходит с серебром — мерзкое чувство. Это действительно разочаровывает, я сочувствую другим спортсменам в финале А. С любовью ко всем моим друзьям и заклятым друзьям, которые отдали все силы», — написала в своём «твиттере» американская гребчиха Меган Калмо.

Seeing a crew who shouldn’t even be here walk away with a silver is a nasty feeling. Really disappointing overall and I feel for the other athletes in the A Final. Big love to all my friends and frenemies who gave it everything out there.— Megan Kalmoe (@megankalmoe) July 29, 2021

В принципе такими пассажами российских болельщиков уже не удивишь. Но впервые на текущих Играх недовольство самим присутствием России выражает не болельщик, эксперт или бывший атлет, а непосредственный участник Олимпиады-2020.

Калмо вместе с Трейси Иззер представляла США в соревнованиях по академической гребле среди двоек распашных без рулевого. Том самом виде, где серебро сенсационно добыли наши Василиса Степанова и Елена Орябинская. Собственно, именно их успех и вызвал столь негативную реакцию у американской гребчихи. Завидует?

«Русским здесь быть не следовало»

Недовольство Калмо ещё можно было бы понять, останься она без медали по вине русских оппоненток. Так ведь нет! Американки в финальном протоколе стали десятыми, а в своём полуфинале уступили не только новозеландкам и россиянкам, но также испанкам и румынкам. В общем место на пьедестале для этого дуэта стало бы настоящим чудом в любом случае.

Забавно, но свой, мягко говоря, скромный результат, Калмо чуть ли не ставит себе в заслугу, когда атакует российских спортсменов.

«Я думаю, что многие женщины из нашей дисциплины очень благодарны мне. Они, вероятно, слишком вежливы, чтобы сказать то, что говорю я. Особенно с учётом, что мы не участвовали в финале, а в полуфинале русские обошли нас на несколько мест, и это не повлияло на расклад сил. Но мне было действительно сложно смотреть на то, что они здесь, и на то, что они забрали одну из медалей.

Я считаю, что им здесь быть не следовало. Здесь много других женщин, которые достаточно сильны, чтобы выиграть одну из медалей. Но то, что из-за этой лодки у них такой возможности не было, очень проблематично для меня, как для участницы соревнований», — объяснила она в интервью порталу Row2k.

Почему именно в академической гребле?

На самом деле, вся эта ситуация развернулась именно в академической гребле неслучайно. Незадолго до Олимпиады стало известно, что два российских гребца сдали положительные допинг-тесты во внесоревновательный период в начале июня. Никиту Моргачёва и Павла Сорина отстранили, в Токио их, естественно, нет. Зато негативный шлейф ото всей этой истории сопровождает на Играх других российских гребцов.