Россиянка Пракатень завоевала серебро на ОИ-2020

Российская спортсменка Анна Пракатень в пятницу, 30 июля, завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночниц.

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Золотая медаль досталась новозеландке Эмме Твигг, она показала в финале время 7 минут 13,97 секунды, россиянка уступила ей 3,42 секунды. Третьей стала спортсменка из Австрии Магдалена Лобниг (+5,75).

Таким образом у российской сборной стало 29 наград, которые она завоевала на Олимпиаде: восемь золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых. Она занимает четвертое место в медальном зачете.

Российская гимнастка Мельникова взяла бронзу в личном многоборье на Олимпиаде-2020. Спортсменка набрала в сумме за свое выступление 57,199 балла.