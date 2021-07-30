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Олимпиада-2020

Россиянка Анна Пракатень завоевала серебро в академической гребле на ОИ-2020

Вечерняя Москваиещё 1
1 час назад

Российская спортсменка Анна Пракатень в пятницу, 30 июля, завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в академической гребле в соревнованиях одиночниц.

Россиянка Пракатень завоевала серебро на ОИ-2020
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Золотая медаль досталась новозеландке Эмме Твигг, она показала в финале время 7 минут 13,97 секунды, россиянка уступила ей 3,42 секунды. Третьей стала спортсменка из Австрии Магдалена Лобниг (+5,75).

Таким образом у российской сборной стало 29 наград, которые она завоевала на Олимпиаде: восемь золотых, двенадцать серебряных и девять бронзовых. Она занимает четвертое место в медальном зачете.

Российская гимнастка Мельникова взяла бронзу в личном многоборье на Олимпиаде-2020. Спортсменка набрала в сумме за свое выступление 57,199 балла.

Олимпиада в Токио была перенесена на год из-за коронавируса и проходит с 23 июля по 8 августа. Она должна стать самой масштабной по числу видов спорта (33) и категориям (339). Планируется участие почти 19 тысяч спортсменов. От России на Олимпиаде выступают 335 спортсменов. Талисманами нашей команды являются Шапко-кот и Мишка-неваляшка.

Олимпиада-2020,Эмма Твигг,
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