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Олимпиада-2020

Британский пловец прокомментировал победу россиянина на ОИ словами о допинге

Газета.Ruиещё 7
1 час назад

Британский пловец Люк Гринбэнк прокомментировал финальный заплыв на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх - 2020 в Токио. Золото завоевал россиянин Евгений Рылов, вторым стал представитель США Райан Мерфи, а сам британец финишировал третьим.

"Прискорбно знать, что где-то существует глобальная схема допинга, спонсируемая государством", — приводит слова Гринбэнка "Матч ТВ".

Пловец Рылов с рекордом принес России девятое золото

Серебряный призер Райан Мерфи после заплыва заявил:

"На меня психологически давит то, что я участвую в соревнованиях, где не все чисто. Это меня расстраивает, но я вынужден соревноваться с теми, кто выходит на старт. Я не могу лоббировать людей, которые принимают решения, и говорить, что их решения неправильны".

Ранее Евгений Рылов прокомментировал обвинения в допинге от американца Райана Мерфи. Олимпиада-2020 стартовала 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Олимпиада-2020,Видео,Евгений Рылов,Райан Мерфи,Петр Чайковский,Всемирное антидопинговое агентство,
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