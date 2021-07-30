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Олимпиада-2020

Олимпиада-2020: украденное Россией серебро и другие ключевые события

Алиса Селезнёва
40 минут назад

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

Олимпиада-2020: украденное Россией серебро и другие ключевые события
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Американской гребчихе стало «противно» от побед россиян на Олимпиаде

Видео дня

Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что ей противно от того, что россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Гребчиха уверена, что из-за допингового скандала российской команды вообще не должно было быть на Играх, сообщает «Рамблер».

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Тренер заявил об украденном серебре у российской гимнастки

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не согласилась с судейством в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. По его мнению, Ангелина Мельникова «должна была быть второй и у нее украли серебро», пишет «Рамблер».

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Российский пловец установил новый олимпийский рекорд

Российский пловец Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине выиграл золотую медаль Олимпийский игр в Токио, установив новый рекорд. На втором месте оказался американец, на третьем – британец, сообщает «Рамблер».

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Баскетболистка Логунова получила предложение после Игр в Токио

Молодой человек баскетболистки Анастасии Логуновой, выигравшей серебряную медаль Олимпиады в Токио, предложил ей выйти за него замуж. Предложение Владимир Черемисин сделал прямо в аэропорту Шереметьево, и спортсменка ответила согласием, пишет «Рамблер».

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Рапиристку Мартьянову увезли в инвалидной коляске

Рапиристка Марта Мартьянова, несмотря на травму ноги, сумела провести поединки и в составе команды выиграть золото на Олимпиаде в Токио. Однако после награждения ее увезли из зала в инвалидной коляске, сообщает «Рамблер».

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Спортсменки из Мексики выбросили олимпийскую форму

Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили в мусорные баки свою олимпийскую форму после того, как проиграли в матче за бронзу на Играх в Токио. Президент мексиканской федерации софтбола Роландо Герреро назвал причиной такого поведения недостаток места в багаже и невозможность увезти форму с собой, пишет «Рамблер».

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Лукашенко назвал причину провала белорусских олимпийцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал причиной того, что сборная страны не завоевала пока ни одной медали на Олимпийских играх в Токио, излишнюю обеспеченность спортсменов. «Не голодные», - констатировал он. Об этом сообщает «Рамблер».

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Олимпиада-2020,Елена Орябинская,Валентина Родионенко,Ангелина Мельникова,Евгений Рылов,Анастасия Логунова,Александр Лукашенко,СБОРНАЯ РОССИИ,Аэропорт Шереметьево,
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