Олимпиада-2020: украденное Россией серебро и другие ключевые события

Ключевые спортивные новости последних суток Олимпиады в Токио и основные события, происходящие вокруг Игр, - в нашей ежедневной подборке.

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Американской гребчихе стало «противно» от побед россиян на Олимпиаде

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Американская спортсменка Меган Калмо заявила, что ей противно от того, что россиянки Василиса Степанова и Елена Орябинская выиграли серебряную медаль Олимпийских игр в соревнованиях двоек распашных без рулевого. Гребчиха уверена, что из-за допингового скандала российской команды вообще не должно было быть на Играх, сообщает «Рамблер».

Тренер заявил об украденном серебре у российской гимнастки

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко не согласилась с судейством в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. По его мнению, Ангелина Мельникова «должна была быть второй и у нее украли серебро», пишет «Рамблер».

Российский пловец установил новый олимпийский рекорд

Российский пловец Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине выиграл золотую медаль Олимпийский игр в Токио, установив новый рекорд. На втором месте оказался американец, на третьем – британец, сообщает «Рамблер».

Баскетболистка Логунова получила предложение после Игр в Токио

Молодой человек баскетболистки Анастасии Логуновой, выигравшей серебряную медаль Олимпиады в Токио, предложил ей выйти за него замуж. Предложение Владимир Черемисин сделал прямо в аэропорту Шереметьево, и спортсменка ответила согласием, пишет «Рамблер».

Рапиристку Мартьянову увезли в инвалидной коляске

Рапиристка Марта Мартьянова, несмотря на травму ноги, сумела провести поединки и в составе команды выиграть золото на Олимпиаде в Токио. Однако после награждения ее увезли из зала в инвалидной коляске, сообщает «Рамблер».

Спортсменки из Мексики выбросили олимпийскую форму

Игроки женской сборной Мексики по софтболу выбросили в мусорные баки свою олимпийскую форму после того, как проиграли в матче за бронзу на Играх в Токио. Президент мексиканской федерации софтбола Роландо Герреро назвал причиной такого поведения недостаток места в багаже и невозможность увезти форму с собой, пишет «Рамблер».

Лукашенко назвал причину провала белорусских олимпийцев