Проигравшие российскому пловцу спортсмены намекнули на допинг

«Безусловно, это сложно — соревноваться, когда не знаешь, кто из соперников «чист», а кто нет. Такого в спорте быть не должно. Мы должны думать только о соревнованиях. Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой — и ничего против этого не делается», - подчеркнул бронзовый призер Игр.