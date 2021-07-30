Проигравшие российскому пловцу спортсмены намекнули на допинг

Американский пловец Райан Мерфи и британец Люк Гринбанк намекнули, что победа Евгения Рылова на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде-2020 в Токио могла быть «нечистой» из-за допинга. Об этом пишет «Спорт-экспресс».
Российский пловец Евгений Рылов на дистанции 200 м на спине выиграл золотую медаль, установив новый олимпийский рекорд. На втором месте оказался американец Райан Мерфи, на третьем – британец Люк Гринбанк.
После своего поражения Мерфи и Гринбанк выступили с резонансными заявлениями о допинге, в которых виден намек на успех Евгения Рылова.
«Я испытываю огромное психологическое давление, потому что плыл в гонке, которая, вероятно, не была «чистой», — сообщил американец.
«Безусловно, это сложно — соревноваться, когда не знаешь, кто из соперников «чист», а кто нет. Такого в спорте быть не должно. Мы должны думать только о соревнованиях. Грустно осознавать, что существует допинг-программа с государственной поддержкой — и ничего против этого не делается», - подчеркнул бронзовый призер Игр.
Однако позднее, в ходе пресс-конференции, Мерфи поздравил своих соперников с медалями и подчеркнул, что никого не собирался обвинять.
«Я хочу прояснить: мои слова не должны звучать как обвинения. Здесь я общался с исполнительным директором FINA, и мы обсуждали вопросы, которые необходимо прояснить. Я сказал о том, что FINA должна быть более транспорентной с точки зрения финансирования и контролем за допингом. Он согласился», - пояснил пловец.
В свою очередь Евгений Рылов подчеркнул, что всегда был против допинга, и напомнил, что многократно сдавал тесты.
«И буду делать это еще столько раз, сколько нужно. Все остальное комментировать не вижу смысла», - заметил он.