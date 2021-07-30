Бацарашкина завоевала «золото» Олимпиады-2020 в стрельбе

Россиянка Виталина Бацарашкина стала двукратной олимпийской чемпионкой, выиграв золотую медаль в стрельбе из пистолета с 25 метров. Об этом сообщает «Чемпионат».

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Россиянка сумела обойти в ходе стрельб представительницу Южной Кореи Мин Чон Ким и китаянку Цзяжуйсюань Сяо.

Золото - Виталина Бацарашкина - 38 (перестрелка — 4), серебро - Мин Чон Ким — 38 (перестрелка — 1), бронза - Цзяжуйсюань Сяо — 29, привело издание результаты спортсменок.

Ранее Виталина Бацарашкина завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Это медаль стала первым «золотом» российской команды на Олимпийских играх в Токио. Бацарашкина также установила олимпийский рекорд, набрав по итогам выступления 240,3 балла.