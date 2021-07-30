«Лучше бы молчал»: в сети осудили слова британского пловца про «допинг» россиянина

«Может пора уже не обращать внимание на все эти забугорные всхлипывания? Уже смешно от этого... Одна Серена Вильямс чего стоит. Уже на мужика похожа а всё жрёт эти допинги. Давно пора на пенсию, а она всё прыгает. Вот что творит "животворящий допинг". Так что моё мнение, визжат, ну и пусть визжат», - высказала свое мнение читательница Вика.