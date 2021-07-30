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Олимпиада-2020

«Лучше бы молчал»: в сети осудили слова британского пловца про «допинг» россиянина

Анна Безрукова
25 минут назад

Пловец из Британии Люк Гринбэнк оценил итоги финального заплыва на дистанции 200 метров на спине на Олимпийских играх - 2020 в Токио.

«Лучше бы молчал»: в сети осудили слова британского пловца про «допинг» россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Прискорбно знать, что где-то действует глобальная схема допинга, которую спонсирует государство", — заявил он.

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Напомним, британец занял в этот раз третье место, «золото» досталось россиянину Евгению Рылову. Читатели «Рамблера» возмутились таким высказыванием британца, порекомендовав ему «молчать».

«Молчал бы лучше, за умного может быть бы сошел. Уж его то государство травит всех на право и налево, сочиняют небылицы про петрова\баширова, прикрывая свои гнусные политические провокации. Да и в возникновении ковида британия под подозрением больше других. А ребята наши молодцы, приехали соревноваться, значит надо бороться выкладываясь по полной», - написал Юрий Пол.

Некоторые напомнили, что не только россиян, но и спортсменов других стран тоже неоднократно ловили не допинге.

«Вспомните, сколько британцев ловили на допинге, за них ему не стыдно?! А Рылов сдал все пробы и допинга в них не обнаружено, иначе бы медаль не вручили. А вот сам мистер Гринбэнк небось принимает допинг, но легально, по назначению врача и по разрешению ВАДа. Есть такая поговорка - "На воре и шапка горит"!», - отметил Ренат Рузиев.

«Можно подумать в мире не знают, что ВАДА закрывает глаза на применение допинга американцами, британцами, австралийцами и канадцами. ВАДА находится в Канаде, а возглавляет ее поляк. Так что пусть заткнуться и не отсвечивают», - категорично заявил Антон Владимирович.

Часть пользователей призвала игнорировать такие выпады в адрес российских спортсменов.

«Может пора уже не обращать внимание на все эти забугорные всхлипывания? Уже смешно от этого... Одна Серена Вильямс чего стоит. Уже на мужика похожа а всё жрёт эти допинги. Давно пора на пенсию, а она всё прыгает. Вот что творит "животворящий допинг". Так что моё мнение, визжат, ну и пусть визжат», - высказала свое мнение читательница Вика.

Следует отметить, что Райан Мерфи, ставший серебряным призером, после заплыва заявил, что на него «психологически давит то, что он принимает участие в соревнованиях, где не все чисто».

Олимпиада-2020,Евгений Рылов,Райан Мерфи,Всемирное антидопинговое агентство,
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