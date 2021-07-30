«Не очень приятно»: российская гребчиха Орябинская о провокации американской коллеги

«Отвечать на эти провокации нет никакого смысла. Да, мы появились в двойке именно в текущем году, но ранее мы выступали на других играх и в других классах. И завоевывали призы различных соревнований международного уровня. Это ее личная позиция. Многие с ней не согласятся. Я не согласна, что наша медаль - не заслуженная. Просить извинений? У меня чувство, что это ее личная проблема. Мне нечего перед ней доказывать, я заработала медаль, а это уже ее личное», — добавила россиянка.