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Олимпиада-2020

«Не очень приятно»: российская гребчиха Орябинская о провокации американской коллеги

Анна Безрукова
43 минуты назад

Гребчиха Елена Орябинская ответила на провокационное высказывание американской коллеги Меган Калму в адрес российских участников Олимпийских игр в Токио. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Не очень приятно»: российская гребчиха Орябинская о провокации американской коллеги
Фото: РамблерРамблер

«После вчерашнего я впервые слышу этот комментарий. Еще не все новости знаю. Безусловно, приятного мало такое слушать. Мы преодолели все этапы соревнований. В полуфинале мы боролись и оказались в финале не с последнего места. В финальном сражении мы показали, что не самые слабые. Для меня такие комментарии - странные, ведь мы в честной борьбе показали, что сильнее соперников. Скорее всего, тут уже личное отношение», - сказала Орябинская.

Также она добавила, что не сторонница раздувать конфликты, а результаты спортсменов из РФ свидетельствуют сами за себя.

«Отвечать на эти провокации нет никакого смысла. Да, мы появились в двойке именно в текущем году, но ранее мы выступали на других играх и в других классах. И завоевывали призы различных соревнований международного уровня. Это ее личная позиция. Многие с ней не согласятся. Я не согласна, что наша медаль - не заслуженная. Просить извинений? У меня чувство, что это ее личная проблема. Мне нечего перед ней доказывать, я заработала медаль, а это уже ее личное», — добавила россиянка.

Напомним, 29 июля россиянки Орябинская и Василиса Степанова получили «серебро» Олимпийских игр в двойках распашных без рулевого.

После этого американская гребчиха Меган Калму в аккаунте соцсетях выразила свое отношение к российским спортсменам на Олимпийских играх в Токио.

«Видеть, как команда, которой тут не должно и быть, берет «серебро», — противное чувство. Все это реально разочаровывает, я выражаю сочувствие другим спортсменам в финале. Испытываю самые теплые чувства ко всем своим друзьям и заклятым врагам, которые отдали все на этих Играх», — написала американка.

Олимпиада-2020,Елена Орябинская,
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