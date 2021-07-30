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Олимпиада-2020

Чемпиона ОИ-2020 обвинили в терроризме и захотели лишить медали

Елена Прошина
34 минуты назад

Группа United for Navid обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием лишить медали стрелка из Ирана Джавада Форугхи. Правозащитники считают спортсмена действующим членом террористической организации.

Чемпиона ОИ-2020 обвинили в терроризме и захотели лишить медали
Фото: ТАССТАСС

«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форугхи не только катастрофой для иранского спорта, но и позором для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форугхи является действующим членом террористической организации. Присуждение золотой олимпийской медали экстремисту — это оскорбление для других спортсменов и черная метка для МОК», — говорится в послании организации, размещенном на официальном сайте.

Джавад Форугхи завоевал золотую медаль в состязании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпиаде-2020.

Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля до 8 августа 2021. Соревнования станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Участие в Играх примут 19 тысяч спортсменов.

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