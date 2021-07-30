Чемпиона ОИ-2020 обвинили в терроризме и захотели лишить медали

Группа United for Navid обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием лишить медали стрелка из Ирана Джавада Форугхи. Правозащитники считают спортсмена действующим членом террористической организации.
«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форугхи не только катастрофой для иранского спорта, но и позором для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форугхи является действующим членом террористической организации. Присуждение золотой олимпийской медали экстремисту — это оскорбление для других спортсменов и черная метка для МОК», — говорится в послании организации, размещенном на официальном сайте.
Джавад Форугхи завоевал золотую медаль в состязании по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на Олимпиаде-2020.
Олимпийские игры проходят в Токио с 23 июля до 8 августа 2021. Соревнования станут самыми масштабными по числу видов спорта (33) и категориям (339). Участие в Играх примут 19 тысяч спортсменов.