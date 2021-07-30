Чемпиона ОИ-2020 обвинили в терроризме и захотели лишить медали

«Правозащитная организация United for Navid считает вручение олимпийской золотой медали иранскому стрелку Джаваду Форугхи не только катастрофой для иранского спорта, но и позором для всего международного сообщества, особенно для Международного олимпийского комитета (МОК). 41-летний Форугхи является действующим членом террористической организации. Присуждение золотой олимпийской медали экстремисту — это оскорбление для других спортсменов и черная метка для МОК», — говорится в послании организации, размещенном на официальном сайте.