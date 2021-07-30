«Случилось недоразумение»: пловец Рылов объяснил слова Мёрфи о «нечистом заплыве»

"Я не слышал об этом комментарии, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда выступал за честный спорт, я каждый раз сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и по-честному. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то употребил. Я не хочу никак комментировать данные вопрос", - ранее заявлял Рылов.