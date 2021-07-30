«Случилось недоразумение»: пловец Рылов объяснил слова Мёрфи о «нечистом заплыве»

Олимпийский чемпион, пловец Евгений Рылов разъяснил причины скандальной ситуации с американским пловцом Райаном Мёрфи, который ранее заявил журналистам, что "заплыв не был чистым». Об этом сообщает Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
«Мы списались в Инстаграме и все друг другу объяснили, случилось недоразумение, - отметил он.
Ранее двукратный чемпион Олимпийских игр в Токио, пловец Евгений Рылов заявил, что никогда не смог бы себе простить употребление допинга. Об этом он сказал представителям СМИ после лидерства на дистанции 200 метров на спине.
Вторым в заплыве стал американец Райан Мёрфи, заявивший прессе, что "заплыв не был чистым", но после пояснил, что говорил о конкретном заплыве, а о ситуации в Международной федерации плавания (FINA) в целом.
"Я не слышал об этом комментарии, поэтому ничего ответить не могу. Я всегда выступал за честный спорт, я каждый раз сдаю допинг-тесты, заполняю АДАМС (систему антидопингового администрирования и менеджмента) и всегда плыву от всей души и по-честному. Этому я посвятил всю жизнь, и не мог бы себе простить, если бы что-то употребил. Я не хочу никак комментировать данные вопрос", - ранее заявлял Рылов.
Также россиянин отмечал, что его американский коллега имеет право так думать
"Поводы были, никто факта проблемы не отменял. Как есть, так и есть, мы здесь и сейчас, а не в прошлом, будем ждать, что будет дальше. Открыто он мне никаких претензий не предъявлял, поэтому у меня против него ничего нет", - говорил Рылов.