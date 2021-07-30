«Моя королева»: Губерниев встал на колено перед призером ОИ-2020

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на колено перед серебряным призером Олимпиады в Токио Анной Пракатень. Снимки с победительницей в одиночной академической гребле он опубликовал в своем Instagram.
Напомним, что российские гребцы не выигрывали медалей в женской одиночке 41 год. Анне Пракатень удалось выиграть для России серебряную медаль.
«Моя королева! В гребле академической! Анна Пракатень, спасибо родная за серебро Олимпиады! Еще полгода назад в это было невозможно поверить! Ждали 41 год медали в женской одиночке! Дождались! Теперь курс на Париж-2024! За золотом! Я был счастлив комментировать этот финал! Поздравьте нас в комментариях, спасибо!», – подписал Губерниев серию снимков.
Пользователи сети отметили, что на текущей Олимпиаде в Токио на спортсменов «приятно смотреть».
«Какая же она крутая, это так тяжело!»
«Какие же умнички наши спортсмены!»
«Поздравляю Анну! Историческая серебряная медаль!», – писали комментаторы.