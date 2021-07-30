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Олимпиада-2020

Французский волейболист Нгапет пробил борт ногой в матче с командой России на Олимпиаде

ТАСС
5 часов назад

Волейболист сборной Франции Эрвин Нгапет пробил ногой борт, пытаясь отбить мяч, в ходе матча группового этапа с командой России на Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент ТАСС.

Волейболист пробил борт ногой в матче с россиянами
Фото: © AP Photo/Frank Augstein© AP Photo/Frank Augstein

Нгапет попытался отбить мяч ногой и в падении пробил борт. Чтобы подняться, ему потребовалась помощь партнеров по команде. После этого Нгапет продолжил игру, а бортовую тумбу заменили.

По итогам трех сетов счет в матче 2-1 в пользу сборной Франции.

Мужская сборная России по волейболу обеспечила себе выход в четвертьфинал олимпийских соревнований после победы над командой Бразилии в предыдущем матче.

Олимпиада-2020,Эрвин Нгапет,СБОРНАЯ РОССИИ,ИТАР-ТАСС,
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