Волейболист пробил борт ногой в матче с россиянами

Волейболист сборной Франции Эрвин Нгапет пробил ногой борт, пытаясь отбить мяч, в ходе матча группового этапа с командой России на Олимпийских играх в Токио, передает корреспондент ТАСС.

Фото: © AP Photo/Frank Augstein © AP Photo/Frank Augstein

Нгапет попытался отбить мяч ногой и в падении пробил борт. Чтобы подняться, ему потребовалась помощь партнеров по команде. После этого Нгапет продолжил игру, а бортовую тумбу заменили.

По итогам трех сетов счет в матче 2-1 в пользу сборной Франции.