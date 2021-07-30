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Олимпиада-2020

Отличившаяся на Олимпиаде россиянка стала лейтенантом

Вероника Полынина
54 минуты назад

Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил двукратной олимпийской чемпионке Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта, сообщает ТАСС.

Отличившаяся на Олимпиаде россиянка стала лейтенантом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

30 июля Бацарашкина завоевала золотую награду на Олимпийских играх в Токио в турнире по стрельбе из пистолета с 25 метров.

Ранее на Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также в паре с Артемом Черноусовым она стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

В США удивились стойке Бацарашкиной на Олимпиаде

В активе 24-летней спортсменки также имеется серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

После второго золота в Токио Бацарашкина вышла на первое место в рейтинге самых титулованных отечественны стрелков, обогнав Марину Логвиненко – триумфатора Игр 1992 года в Барселоне.

Бацарашкина является инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды при управлении Южного округа Росгвардии.

Олимпиада-2020,Виктор Золотов,Росгвардия,ИТАР-ТАСС,
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