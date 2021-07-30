Отличившаяся на Олимпиаде россиянка стала лейтенантом

Директор Росгвардии Виктор Золотов присвоил двукратной олимпийской чемпионке Виталине Бацарашкиной звание лейтенанта, сообщает ТАСС.

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30 июля Бацарашкина завоевала золотую награду на Олимпийских играх в Токио в турнире по стрельбе из пистолета с 25 метров.

Ранее на Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Также в паре с Артемом Черноусовым она стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в миксте.

В активе 24-летней спортсменки также имеется серебряная медаль Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро.

После второго золота в Токио Бацарашкина вышла на первое место в рейтинге самых титулованных отечественны стрелков, обогнав Марину Логвиненко – триумфатора Игр 1992 года в Барселоне.